Polen Sechs von zehn Unternehmen werden nicht pünktlich bezahlt / Energieintensive Branchen leiden (FOTO)

Mainz (ots) - Die jüngste Umfrage des Kreditversicherers Coface zu den

Zahlungserfahrungen in Polen zeigt, dass sich viele Unternehmen im Jahr 2022 bei

den eingeräumten Zahlungsfristen großzügiger zeigten. Gleichzeitig hat sich die

Zahlungsdisziplin verschlechtert, denn 61% der polnischen Firmen berichten von

Zahlungsverzögerungen.



Die befragten polnischen Unternehmen zeigten sich trotz des Krieges in der

angrenzenden Ukraine vergleichsweise großzügig, denn die gewährte Zahlungsfrist

stieg von durchschnittlich rund 42 Tagen im Jahr 2021 auf 46 Tage im Jahr 2022.

Zum Vergleich: In Deutschland betrug die Lieferantenkredit-Laufzeit bei der

letzten Befragung im Sommer 2022 33 Tage. Die restriktivsten Branchen in Polen

sind der Textilsektor mit einem Zahlungsziel von 32 Tagen (-7 Tage gegenüber

2021) und die Papier- und Holzbranche mit 35 Tagen (-4). Auffällig ist, dass

Betriebe der Baubranche ihr Geld deutlich früher einfordern: Hier ging die

Zahlungsfrist von 73 Tagen (2021) auf 50 Tage im Jahr 2022 zurück. Die längsten

Zahlungsziele werden in der Metallbranche (75 Tagen; +7), im Chemiesektor (73

Tage; +17) und in der Automobilbranche (55 Tage; +22) eingeräumt.