IPwe lanciert Smart Intangible Asset Management, eine SaaS-Lösung zur Bewertung, Verwaltung und Transaktion im IP-Bereich

Viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, wenn es um die Verwaltung ihrer IP-Vermögenswerte geht – obwohl diese immateriellen Vermögenswerte etwa 90 % der Bilanzen der meisten Unternehmen ausmachen. SIAM geht direkt auf die gängigen Probleme ein, die mit der unzureichenden Nutzung und Unterbewertung von geistigem Eigentum verbunden sind. Durch die Tokenisierung von IP-Vermögenswerten und die Generierung von finanziellen Kennzahlen mithilfe von datengestützten Erkenntnissen trägt SIAM dazu bei, dass Unternehmen den Wert ihres Portfolios schnell verstehen und dem Fokus des IP-Managements auf Qualität, Wachstum und ROI Priorität einräumen. Mit SIAM verfügen alle internen Stakeholder über einfache, konsistente und relevante Finanz- und Leistungskennzahlen, um Innovationen zu fördern.

Um Effizienz, Transparenz und Vertrauen zu erhöhen, entwickelte IPwe seine dynamische NFT-Blockchain-Lösung IPwe Digital Assets, die unter SIAM arbeitet. Mit SIAM und IPwe Digital Assets können Unternehmen ihre Portfolios nun als liquide Finanzanlagen verwalten, bewerten und abwickeln und so Billionen von Dollar an IP-Einnahmen generieren.

„Die Einführung von SIAM und die gleichzeitige Bereitstellung von 25 Millionen Patent-NFTs von IPwe Digital Asset sind wichtige Meilensteine für IPwe. Die Kombination dieser revolutionären Tools ist ein wahrer Wendepunkt für den IP-Bereich und eine wahrhafte Manifestation des Versprechens der Blockchain an die Unternehmenswelt", so Leann Pinto, Präsidentin von IPwe. „SIAM stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise dar, wie IP-Vermögenswerte bewertet und abgewickelt werden und wie die Leistung im gesamten Unternehmen gemessen wird. Wir freuen uns, Unternehmen endlich mit unseren Lösungen in die Lage zu versetzen, das volle Potenzial ihrer Portfolios zu verstehen und auszuschöpfen und das Wachstum des globalen IP-Transaktionsmarktes zu fördern."