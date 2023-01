Wirtschaft Scholz hofft auf ukrainisches "Wirtschaftswunder"

Davos (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wirbt für Investitionen für den Wiederaufbau der Ukraine. Viele Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus seien sich bewusst, welche Chancen ein ukrainisches "Wirtschaftswunder" ihnen bieten könnte, sagte er am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos.



Das gelte vor allem, wenn sich das Land nach dem Ende des Krieges auf die Europäische Union zubewege. Privatwirtschaftliches Kapital werde beim Wiederaufbau eine "wichtige Rolle" spielen, so der Kanzler. Aber damit der Krieg beendet werden könne, müsse die russische Aggression scheitern.