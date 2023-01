First Phosphate schließt letzte Tranche von überzeichneter Privatplatzierung in Höhe von 3,4 Mio. $ ab

Das Unternehmen hatte die Obergrenze seiner Privatplatzierung von 2 Millionen $ (bekannt gegeben am 28. November 2022) auf 3,4 Millionen $ erhöht, um dem gestiegenen Investoreninteresse Rechnung zu tragen.

„Wir freuen uns, dass wir unser ursprüngliches Fundraising-Ziel übertroffen haben, und sind außerordentlich erfreut, dass wir bedeutsame und passende Investoren gewinnen konnten“, sagte John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Die Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec ist das Herzstück von First Phosphate und wir planen, sie zu einem wichtigen Zentrum für die Entwicklung der Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterieindustrie in Nordamerika zu machen.“

Am 30. Dezember 2022 gab das Unternehmen 1.250.000 FT-Einheiten (gemäß der Definition in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. November 2022) im Rahmen der letzten Tranche des Angebots für Bruttoeinnahmen in Höhe von 500.000 $ aus. Am 17. Januar 2023 gab das Unternehmen 1.574.784 HD-Einheiten (gemäß der Definition in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. November 2022) (Bruttoeinnahmen in Höhe von 551.174,40 $) aus. Im Rahmen dieser letzten Tranche zahlte das Unternehmen eine Barprovision in Höhe von 26.264 $ und gab 75.040 Vergütungs-Warrants (gemäß der Definition in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Dezember 2022) aus.

Die Einnahmen aus dem Angebot werden voraussichtlich zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken sowie für Explorationsaktivitäten verwendet werden. Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit dem Angebot ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Darüber hinaus unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien einer vertraglichen Sperrfrist mit einem Zeitplan für die Freigabe innerhalb von zwölf Monaten, nachdem die Aktien des Unternehmens zum Handel an einer Börse zugelassen wurden.