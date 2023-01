KIEW (dpa-AFX) - Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew ist nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Unglück habe es mindestens 14 Tote gegeben, teilte der Zivilschutz am Mittwochnachmittag mit. Zwischenzeitlich war von 18 Toten die Rede. Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich bei dem Besuch eines Rüstungskonzerns siegessicher. Die Diskussion um die Lieferung von Leopard-2-Panzern aus deutscher Produktion an die Ukraine nimmt weiter Fahrt auf. Die Nato befürchtet unterdessen ein schwieriges Jahr.

Unter den Toten des Hubschrauberabsturzes seien auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär, teilten die ukrainischen Behörden mit. Der Helikopter war demnach in einem Wohngebiet bei einem Kindergarten in der Kleinstadt Browary bei Kiew abgestürzt. Nach Angaben des Innenministeriums starben auch vier Kinder. Die Absturzursache war zunächst unklar. Der Hubschrauber-Typ gilt als nicht besonders zuverlässig. Auch ein Abschuss des Helikopters wurde nicht ausgeschlossen. Aus dem Präsidentenbüro hieß es, die Führungsriege des Innenministeriums sei auf dem Weg zu einem der Frontabschnitte gewesen.

EU und Scholz reagieren bestürzt auf Absturz



Die EU-Spitzen haben bestürzt auf den Tod des ukrainischen Innenministers und der anderen Opfer bei dem Hubschrauberabsturz reagiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach den Familien der Opfer, Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie der gesamten Ukraine am Mittwoch ihr tiefes Beileid aus. "Wir trauern mit Ihnen", schrieb die Deutsche auf Twitter. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich erschüttert. "Der Hubschrauberabsturz in #Brovary zeigt erneut den immensen Tribut, den die #Ukraine in diesem Krieg zahlt", schrieb Scholz am Mittwoch auf Twitter.

Putin zuversichtlich: "Sieg ist unausweichlich"



Putin erklärte in St. Petersburg bei einem Treffen mit handverlesenen Arbeitern in einem Werk des Konzerns Almas-Antej, dass Russlands Raketenbauer heute etwa so viel produzierten wie alle Länder der Welt zusammen. "Zum Beispiel stellen wir drei Mal so viele Flugabwehrraketen pro Jahr her wie die USA." Daher sei der Sieg Russlands am Ende "unausweichlich", meinte Putin. "Ich habe daran keinen Zweifel." Er stellte ein Gesetz in Aussicht, mit dem Werktätige der Rüstungsbranche vom Kriegsdienst ausgenommen werden.