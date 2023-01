Hungen/Wetzlar (ots) - Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance

eine deutschlandweit führende M&A-Beratungsboutique mit Fokus auf

mittelständische Nachfolgen, begleitet die auf Boden- und Baugrunduntersuchung

spezialisierte bgm baugrundberatung GmbH ("bgm") beim erfolgreichen

Unternehmensverkauf an VINCI Energies. bgm wird fortan unter dem Deckmantel von

Omexom - der Marke von VINCI Energies für Energie-Infrastrukturen - agieren .



Die 2008 von Mathias Müssig gegründete bgm ist spezialisiert auf die

Durchführung von Boden- und Baugrunduntersuchungen. Das Unternehmen bietet

Beratungsleistungen in den Sparten Ingenieurgeologie, Altlastenuntersuchung,

Geothermie, Beweissicherung sowie Kontrollprüfungen im Bereich Erdbau und

Verdichtungskontrollen im Asphalteinbau an.





"Mit der hinzugewonnenen Expertise von bgm erweitern wir im Freileitungsbauunser Portfolio für Baugrunduntersuchungen an Maststandorten. Firmen in diesemMarktsegment sind rar und wir freuen uns, damit unseren Kunden eine breitePalette an Planungsleistungen anbieten zu können", so Dr. Jochen Röhm, OmexomDivisionsleiter, in dessen Bereich das Unternehmen integriert wird. "Wir heißendas Team der bgm als neues Mitglied in unserer Omexom-Familie herzlichwillkommen und wünschen allen Kolleg:innen einen erfolgreichen Start"."Wir sind überzeugt, dass wir mit VINCI Energies einen Käufer gefunden haben,der unserem Unternehmen den richtigen Rahmen für das stetige Wachstum und diekünftige Weiterentwicklung bietet. Wir freuen uns, Teil von VINCI Energies zuwerden. So profitieren wir einerseits von einem Netzwerk aus Spezialisten undteilen und stärken andererseits unsere eigenen Kompetenzen", so Mathias Müssig,der als Leiter der neuen Business Unit mit Jörn Martini in der Geschäftsführungverbleibt."Die gesamte Bau- wie auch die Energiebranche steht vor einem Umbruch bzw.erfährt diesen bereits in weiten Teilen. Mit VINCI Energies hat die bgm künftigeinen starken strategischen Partner an der Seite, der sicherlich zurWeiterentwicklung des Unternehmens beitragen wird. Wir sind gespannt auf dieEntwicklung des Unternehmens und wünschen allen Beteiligten einen erfolgreichenStart in das neue Jahr 2023.", resümiert Sebastian Wissig, Projektleiter beiNachfolgekontor. "Aufgrund der gemeinsamen strategischen Ziele von bgm und VINCIEnergies war der Prozess von Beginn an beiderseits sehr konstruktiv, sodass wir,in enger Abstimmung mit allen Parteien, eine gute und zukunftsgerichtete Lösung