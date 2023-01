Keymed Biosciences | Die neuesten Ergebnisse der klinischen Phase Ia-Studie mit CMG901 wurden auf dem ASCO GI CANCERS SYMPOSIUM 2023 vorgestellt

CHENGDU, China, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. (Aktiencode: 02162 HK) freut sich bekannt zu geben, dass die neuesten Daten aus der Phase-Ia-Dosis-Eskalationsstudie von CMG901 (Claudin 18.2-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat), einem neuartigen Arzneimittelkandidaten, für fortgeschrittene solide Tumore als Poster auf dem Gastrointestinal Cancers Symposium 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO GI 2023) präsentiert werden.

Abstract #:352

Poster Bd #:E13

Abstract Presenter:Rui-hua Xu, Abteilung für medizinische Onkologie, Sun Yat-sen University Cancer Center

Diese Phase-Ia-Studie (NCT04805307) wurde konzipiert, um die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik, Immunogenität und vorläufige Anti-Tumor-Aktivität von CMG901 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren zu untersuchen. Während der Dosis-Eskalationsphase wurde die Claudin 18.2-Expression retrospektiv vom Zentrallabor getestet.

Mit Stand vom 4. August 2022 waren insgesamt 27 Patienten (13 Patienten mit Magen-/Gastroösophagealkrebs (GEJ) und 14 Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs) in die klinische Phase-Ia-Studie von CMG901 aufgenommen worden. Die Ergebnisse zeigten, dass CMG901 gut verträglich war und ein günstiges Sicherheitsprofil aufwies. Arzneimittelbedingte unerwünschte Ereignisse (UE) vom Grad ≥3 traten bei 3/27 (11,1 %) Patienten auf. Es wurden keine arzneimittelbedingten UE des Grades ≥4 gemeldet. Die Patienten erhielten CMG901 in Dosen von bis zu 3,4 mg/kg, und die maximal tolerierte Dosis (MTD) wurde nicht erreicht. Ein Patient in der 2,2 mg/kg-Kohorte entwickelte eine dosislimitierende Toxizität.

Vorläufige Wirksamkeitsergebnisse zeigten, dass bei den 8 Claudin-18.2-positiven Magen-/GEJ-Krebspatienten, die CMG901 erhielten, die objektive Ansprechrate (ORR) und die Krankheitskontrollrate (DCR) 75,0 % bzw. 100 % betrugen, mit einer ORR von 100 % in den Kohorten von 2,6, 3,0 und 3,4 mg/kg. Der Mittelwert des progressionsfreien Überlebens (mPFS) und der Mittelwert des Gesamtüberlebens (mOS) wurden noch nicht erreicht.