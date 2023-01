Die 7 wichtigsten Trends für die Sicherheitsbranche im Jahr 2023

HANGZHOU, China, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die physische Sicherheitsbranche hat sich in den letzten Jahren schnell verändert. Die Entwicklungen und Anwendungen von Spitzentechnologien in dieser sich ständig weiterentwickelnden Branche, wie z. B. KI, maschinelle Wahrnehmung und IoT, überschreiten immer wieder Grenzen. Wir haben festgestellt, dass Sicherheitssysteme immer stärker integriert und umfassender werden, mit Funktionen, die jetzt intelligentere Aufgaben übernehmen, um die Effizienz der Sicherheit und anderer betrieblicher Funktionen zu verbessern. Und all dies geschieht in vielen verschiedenen Branchen und Unternehmen jeder Art.