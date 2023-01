Alphawave Semi als Great Place to Work 2022-23 zertifiziert

TORONTO und SAN JOSE, Kalifornien, 18. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave Semi (LSX: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, hat heute seine Zertifizierung als Great Place to Work bekannt gegeben. Über 80 % der Alphawave-Mitarbeiter in Kanada und den Vereinigten Staaten sprachen von positiven Arbeitserfahrungen und einer positiven Unternehmenskultur. Das ist höher als der Durchschnittswert von 57 % in einem typischen US-Unternehmen und erfüllt bzw. übertrifft die Benchmark der 25 besten Arbeitgeber.