Nachhaltigkeit ist kaufentscheidend | Diese Kunden legen großen Wert auf umweltbewusstes Handeln (FOTO)

Hannover (ots) - Preis, Qualität, Verfügbarkeit - wenn es um Kaufkriterien geht,

hat sich in den vergangenen Jahren ein weiteres ganz weit vorne platziert:

Nachhaltigkeit. Studien zeigen die nach wie vor große Bedeutung dieses Themas -

trotz Energiekrise und Inflation beim Konsum. Insbesondere bei Verbraucherinnen

und Verbrauchern, die eine Reparaturkostenversicherung für Elektrogeräte oder

Fahrräder/E-Bikes abgeschlossen haben, ist dieses ein elementarer Aspekt bei

ihrer Kaufentscheidung. Das hat der TÜV Rheinland aktuell bei einer Umfrage

unter den Kundinnen und Kunden des Spezialversicherers Wertgarantie

festgestellt.



Für über 85 Prozent der Wertgarantie-Kunden ist der Aspekt Nachhaltigkeit bei

ihrer Kaufentscheidung von Relevanz, für über 62 Prozent sogar von mindestens

großer Relevanz. Das hat eine repräsentative Stichprobe unter den Kunden des

Spezialversicherers ergeben. Fast 80 Prozent der Versicherten bestätigen zudem,

dass Wertgarantie durch die Möglichkeit, Geräte reparieren zu lassen, seinen

Kunden Anreize zu umweltbewusstem Handeln gibt.





Mit diesen Ergebnissen der durch den TÜV Rheinland im November 2022(https://www.certipedia.com/quality_marks/9105052129?locale=de) durchgeführtenKundenbefragung sieht sich der Versicherer in seinem nachhaltigen Handelnbestätigt, ordnet Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann ein: "Wir begreifenNachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für unser Geschäftsmodell. Auch deshalb richtenwir unsere Leistungen darauf aus. Die Ergebnisse zeigen, dass die überwiegendeMehrheit unserer Kundinnen und Kunden das wahrnimmt und honoriert!"Die Relevanz von Nachhaltigkeit bei Kaufentscheidungen liegt beiWertgarantie-Kunden grundsätzlich mit 85,5 Prozent im Jahr 2022 sowie mit 88Prozent im Jahr 2021 weit über dem gesamtgesellschaftlichen Wert: Laut einerUmfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov aus dem Jahr 2021gaben 60 Prozent aller Verbraucher in Deutschland an, sich beim Einkauf vomGedanken der Nachhaltigkeit beeinflussen zu lassen. "Das zeigt: UmweltbewusstesHandeln genießt bei unseren Kundinnen und Kunden einen besonders hohenStellenwert. Das hat große Relevanz, da bewusste Kaufentscheidungen einwichtiger Faktor für nachhaltigen Konsum sind", verdeutlicht Konrad Lehmann.Wertgarantie setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Elektrogerätenein. "'Reparieren statt Wegwerfen', das ist nicht nur der Titel unserer Studiezur Entstehung von Elektroschrott, es steht auch für unsere Haltung: Unser Zielist es, das Bewusstsein für eine verlängerte Nutzung von Geräten durchReparaturen zu stärken", unterstreicht Konrad Lehmann. "Beispielsweise geben wirunseren Partnern im Fachhandel Argumente an die Hand, die Kunden, dieVerbraucher im Moment der Kaufentscheidung auf Nachhaltigkeit anzusprechen undsie dafür zu sensibilisieren, reparierbare Geräte zu kaufen."Die Reparaturquote lag bei Wertgarantie im vergangenen Jahr bei 75 Prozent, d.h.dass 3 von 4 versicherten Produkten bei einem Defekt repariert werden konnten -und das zur vollen Zufriedenheit der Kunden, wie der TÜV in der aktuellenKundenbefragung erneut bestätigte: Fast 97 Prozent der Befragten halten denSpezialversicherer für "sehr zuverlässig" bzw. "zuverlässig". Insgesamt sindüber 96 Prozent der Befragten mit dem Kundenservice "sehr zufrieden" bzw."zufrieden". Über 97 Prozent der Befragten würden Wertgarantie weiterempfehlen.Insgesamt werden die Hannoveraner von den Kunden mit der Durchschnittsnote von1,50 bewertet. "Die Ergebnisse sind sichtbarer Beweis für unsereKundenorientierung", sagt Konrad Lehmann: "Zudem zeigen sie, dass unsereKundinnen und Kunden Verantwortung übernehmen, indem sie bei ihrenKaufentscheidungen nachhaltig handeln!"Weitere Informationen zur Wertgarantie-Studie:http://www.reparieren-statt-wegwerfen.de