Dr. Gerhard Walther wird neuer ehrenamtlicher Verbandspräsident des GVB

München (ots) - Der Verbandsrat des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) bekommteinen neuen Vorsitzenden. Mit Dr. Gerhard Walther, Vorsitzender des Vorstandsder VR-Bank Mittelfranken Mitte, übernimmt einer der bisherigen Stellvertretervon Wolfgang Altmüller den Vorsitz des Gremiums, das im Verband ähnlicheAufgaben hat wie in Unternehmen ein Aufsichtsrat. Der Verbandsrat setzt mitdieser Wahl ein klares Zeichen dafür, dass er seine Arbeit mit Kontinuitätfortführen wird. Die Staffelübergabe von Altmüller, der das Amt seit 2016innehatte, an Walther findet zum Verbandstag des GVB am 13. Juli 2023 statt.Altmüller, Vorstandsvorsitzender der meine Volksbank Raiffeisenbank inRosenheim, ist seit November 2022 Verbandsratsvorsitzender des Bundesverbandsder Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Er bleibt weiterhinMitglied im GVB-Verbandsrat. Die Wahl eines Nachfolgers für Altmüller an derSpitze des GVB-Verbandsrats war notwendig, weil Altmüller erklärt hatte, dass ernach Übernahme seines Amts auf Bundesebene das Amt in Bayern zur Verfügungstellen werde. Albert Griebl, Vorstandssprecher der VR-Bank Rottal-Inn, rücktaus den Reihen des Verbandsrats zu einem der Stellvertreter desVerbandsratsvorsitzenden auf. Er übernimmt das frei gewordene Mandat vonWalther.Das genossenschaftliche Urgestein Walther startete seine berufliche Karriere miteiner Bankausbildung bei der ehemaligen Volksbank Rothenburg ob der Tauber. Nachmehreren Fusionen ist er heute Vorstandsvorsitzender der VR-Bank MittelfrankenMitte. Mit einer Bilanzsumme von ca. 4 Milliarden Euro gehört sie zu den zehngrößten Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern. Walther wurde 2021 in denVerbandsrat des GVB gewählt und ist seitdem Mitglied des Präsidiums undStellvertretender Vorsitzender. Er ist in der genossenschaftlichen Finanzgruppegut vernetzt und fungiert unter anderem als Mitglied des DZ-Bank-Aufsichtsratssowie des BVR-Verbandsrats.Pressefotos finden Sie hier(https://www.gv-bayern.de/presse/mediathek/fotos.html) .Pressekontakt:Dr. Gerald SchneiderPressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3402Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: mailto:presse@gv-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24076/5419745OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V.