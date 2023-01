(neu: Özdemir)



BERLIN (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der hohen Inflation wird bei der Internationalen Grünen Woche in diesem Jahr vor allem über steigende Preise und die angespannte Lage auf dem Lebensmittelmarkt diskutiert. Die Herausforderungen seien noch nie so groß gewesen wie 2022 und auch 2023, sagte Christian von Boetticher, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, am Mittwoch vor der Eröffnung der traditionellen Agrarmesse in Berlin. Vor allem hohe Energiepreise "zwingen die Industrie langsam in die Knie". Für dieses Jahr erwartet die Branche weiter steigende Lebensmittelpreise.

Die Grüne Woche beginnt nach zwei Jahren Corona-Pause an diesem Freitag wieder als Vor-Ort-Event in den Berliner Messehallen. Erwartet werden 1400 Aussteller aus rund 60 Ländern - etwas weniger als vor Corona. Als Höhepunkte bewarb Messe-Chef Dirk Hoffmann die Blumenhalle mit 2200 Quadratmetern Fläche und ein abwechslungsreiches Programm in der Tierhalle. Die Messe hofft bis zum Abschluss am 29. Januar auf rund 300 000 Besucher.