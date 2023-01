DAX - Weitere bärische Tageskerze

Am Vortag hieß es im Insight: "Allerdings befindet sich auch der S&P 500 direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart und könnte hier wieder nach unten abdrehen und damit auch den DAX wieder unter Druck setzen. Zudem wird der S&P 500 auf der Oberseite auch durch den 50er-EMA und die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Wochenchart blockiert. Die Luft wird also sowohl für den DAX als auch für den S&P 500 dünn."

Das hat soweit gepasst. Der S&P 500 ist im heutigen Handel an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten abgeprallt und zeigt sich aktuell mit einer bärischen Tageskerze bei 3.960 Punkten. Der übergeordnete Abwärtstrend ist im S&P 500 weiter intakt, es könnte nun auch zu einem längeren Rücklauf bis in den unteren Bereich des Trendkanals im Wochenchart bei 3.360 Punkten kommen. Was dann auch den DAX weiter unter Druck setzen könnte.