Alphawave Semi als Great Place to Work® 2022-23 zertifiziert

Toronto und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Alphawave Semi (LSX: AWE),

ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die

weltweite Technologie-Infrastruktur, hat heute seine Zertifizierung als Great

Place to Work® bekannt gegeben. Über 80 % der Alphawave-Mitarbeiter in Kanada

und den Vereinigten Staaten sprachen von positiven Arbeitserfahrungen und einer

positiven Unternehmenskultur. Das ist höher als der Durchschnittswert von 57 %

in einem typischen US-Unternehmen und erfüllt bzw. übertrifft die Benchmark der

25 besten Arbeitgeber.



Great Place to Work® ist der weltweite Maßstab für Arbeitsplatzkultur,

Mitarbeitererfahrung und Führungsverhalten - Werte, die nachweislich zu

marktführenden Umsätzen, Mitarbeiterbindung und erhöhter Innovation führen. Die

Zertifizierung basiert auf dem Feedback der Mitarbeiter zur Arbeitsplatzkultur

unter Verwendung des Great Place to Work®-Indexes für Vertrauen.