WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in den USA ist laut einem Bericht der US-Notenbank Fed zuletzt kaum gewachsen. Die wirtschaftliche Aktivität sei weitgehend stabil geblieben, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). In einigen Distrikten habe es leichte Zuwächse gegeben, während die Aktivität in anderen Distrikten stabil geblieben oder gar geschrumpft sei. Die Einschätzung ist damit noch etwas zurückhaltender als Ende November. Die befragten Wirtschaftskontakte würden nur ein leichtes Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten erwarten.

Der Preisauftrieb habe sich zuletzt abgeschwächt, heißt es im Beige Book. Die Verkaufspreise seien nur noch leicht bis moderat gestiegen. In der Industrie beobachte man sinkende Fracht- und Rohstoffkosten. Insgesamt würden die Kontakte mit einer weiteren Abschwächung der Inflation im Jahr 2023 rechnen.