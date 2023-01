IPwe gibt größten Blockchain-Einsatz in der Geschichte des Unternehmens bekannt

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Als Innovationsführer an der Spitze der

digitalen IP-Transformation startet das erste Minting von mehr als 25 Millionen

bestehenden Patent-Assets als dynamische NFTS



IPwe Inc.

%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3757272-1%26h%3D15118323%26u

gab heute im

Rahmen der Woche des Weltwirtschaftsforums zusammen mit Casper Labs die größte

Blockchain-Bereitstellung in der Geschichte des Unternehmens in Davos, Schweiz,

bekannt. Diese gemeinsame Ankündigung stellt den ersten echten Blockchain- und

NFT-Anwendungsfall für Unternehmen dar, der das IP-Management verbessert und für

IP-Eigentümer weltweit Wertschöpfung und Liquidität schafft.