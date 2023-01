NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seinen Anstieg im europäischen Handel auf ein Neunmonatshoch im US-Geschäft nicht halten können und ist klar zurückgefallen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0793 US-Dollar gehandelt. In Europa war der Kurs bis auf 1,0887 US-Dollar geklettert. Grund dafür waren schwache US-Konjunkturdaten und Hinweise auf deutliche Zinserhöhungen in der Eurozone. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0839 (Dienstag: 1,0843) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9226 (0,9222) Euro./edh/mis

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 1,079USD gehandelt.