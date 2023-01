Teurer Rückzug, Kommentar zur BASF-Tochter Wintershall Dea von Sabine Wadewitz

Frankfurt (ots) - Das Ende ist bitter, aber es wird endlich der Schlussstrich

gezogen. Die BASF-Tochter Wintershall Dea zieht sich vollständig aus dem

Russland-Geschäft zurück, wobei die Entscheidung noch nicht mal selbst bestimmt

ist, denn die Regierung in Moskau hat die gemeinsam mit Gazprom betriebenen

sibirischen Joint Ventures faktisch enteignet. Damit ist der deutsche Gas- und

Ölförderer kaltgestellt worden und muss das über Jahrzehnte erfolgreich

betriebene Geschäft komplett abschreiben. Ein Rauswurf durch einen

Geschäftspartner, den man lange als absolut zuverlässig eingeschätzt hatte.



BASF und Wintershall haben länger als andere Konzerne gezögert, sich nach Beginn

des russischen Angriffs auf die Ukraine aus dem Land Putins zu verabschieden.

Die Schockstarre war ausgeprägt, zumal Russland die Hälfte des Geschäfts

ausmachte und dank extrem niedriger Produktionskosten einen erheblichen Teil zu

Umsatz und Ergebnis beisteuerte. Doch das Drama war nicht aufzuhalten.





Anfangs beschränkte sich Wintershall auf die Zusage, in Russland zwar nicht inneue Explorationsprojekte zu investieren, aber an bestehenden Aktivitätenfestzuhalten. Mit Fortdauer des Krieges suchten BASF und Wintershall verzweifeltnach Lösungen, die Assets in Russland rechtlich zu trennen, um sich aufAktivitäten außerhalb Russlands konzentrieren zu können, ohne einenvollständigen Vermögensverlust in Sibirien zu erleiden.Erwogen wurde auch eine Aufteilung des Portfolios zwischen BASF und dem zweitenWintershall-Großaktionär Letter One, was angesichts der russischen Herkunft desMitgesellschafters kein leichtes Unterfangen war. Begründet wurde das von vielenzivilgesellschaftlichen Organisationen kritisierte zögerliche Vorgehen damit,dass bei einem ungeordneten Ausstieg werthaltige Förderlizenzen ohneKompensation an den russischen Staat fallen würden. Der hat nun endgültiggezeigt, wer der Stärkere ist. Und Wintershall hat sich in der Öffentlichkeitdem Imageschaden ausgesetzt, das Unternehmen helfe mit, die Kriegskasse Putinszu füllen.Finanziell schlägt der Rückzug mit Milliardenabschreibungen ins Kontor. Bei BASFfallen die Beträge noch höher aus als bei Wintershall. Als der Chemiekonzernseine Energietochter 2019 über ein Joint Venture mit dem russischen MilliardärMikhail Fridman in die Selbstständigkeit entließ, mussten die Assets zumZeitwert neu bewertet werden, was BASF bei der Entkonsolidierung von Wintershalleinen stolzen Buchgewinn von 5 Mrd. Euro einbrachte. Dieses Polster aus derVergangenheit sollte immerhin noch bei der Bewältigung der aktuellen Verluste imEigenkapital unterstützen.Mit dem Befreiungsschlag ist für BASF und Wintershall immerhin Klarheitgeschaffen. Fern von Sanktionsgefahren ist der Weg frei für strategischeSchritte, die für ein Unternehmen, das bislang auf fossile Energie fokussiertist, existenziell sein werden.Auch die Pläne für den seit geraumer Zeit vorbereiteten Börsengang vonWintershall Dea könnten perspektivisch wieder aus der Schublade genommen werden.Dass ein IPO in dem Segment auch mit einem Geschäft gelingen kann, das eineNummer kleiner ist, hat etwa die norwegische Var Energi im Februar 2022 beimListing in Oslo bewiesen.