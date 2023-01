Forscher sehen enormen Aufholbedarf bei CO2-Entnahme

OXFORD (dpa-AFX) - Zur Einhaltung der Pariser Klimaziele müssen neuartige Formen der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre einem aktuellen Bericht zufolge rapide weiterentwickelt werden. "CO2-Entnahmen sind eine Notwendigkeit. Sie werden nicht vom Himmel fallen, wir müssen uns darum kümmern", sagte Jan Minx vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), einer der Studienautoren, in einem Online-Briefing vor Journalisten.

Gemeinsam mit anderen Klimaforschern aus Deutschland, Großbritannien und den USA veröffentlichte Minx am Donnerstag eine Bestandsaufnahme zur Entnahme von klimaschädlichem CO2 aus der Atmosphäre. Das zentrale Fazit: Obwohl die Entfernung unabdingbar für die Einhaltung der Pariser Ziele ist, sehen Staaten in ihren Klimaschutzplänen die Weiterentwicklung neuartiger Technologien kaum bis gar nicht vor.