QPS TAIWAN FEIERT 20 JAHRE CRO-DIENSTLEISTUNGEN

TAIPEH, Taiwan, 19. Januar 2023 /PRNewswire/ -- QPS, eine globale Auftragsforschungsorganisation (contract research organisation, CRO), feiert 20 Jahre Exzellenz bei der Bereitstellung umfassender klinischer Forschungsdienstleistungen in Taiwan. Zusätzlich zu den Kernkompetenzen in den Bereichen Bioanalyse und Toxikologie bietet QPS Taiwan auch Dienstleistungen in der pharmazeutischen und biotechnologischen Arzneimittelentwicklung an, wie klinische Studien der Phase I bis IV, vollumfassende CRO-Dienstleistungen und neuerdings erweiterte Leistungen für pharmakologische Studien.

In den letzten 20 Jahren hat QPS ein Kompetenzzentrum in Taiwan aufgebaut, das vollständig auf die Bedürfnisse der Biotech- und Pharmaindustrie in Bezug auf die Entwicklung von Arzneimitteln abgestimmt ist und Dienstleistungen über das gesamte Spektrum von präklinischen bis hin zu klinischen Studien anbietet. Diese Einrichtungen stellen sicher, dass QPS über die Fähigkeiten, Möglichkeiten und die Räumlichkeiten verfügt, um globale Projekte in den Bereichen Pharmazie und Biotechnologie, Pharmakologie und klinische Arzneimittelentwicklung vollständig umzusetzen.