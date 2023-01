DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Energiebranche/Regierung:

Jetzt kommt es auf das richtige Maß an. Es ist auf den ersten Blick nachvollziehbar, wenn die Branche sich gegen staatliche Eingriffe wehrt. Man kann aber nicht auf der einen Seite die Hand aufhalten und in der Krise nach staatlicher Hilfe rufen und dann, wenn sich die Lage wieder beruhigt, von Markteingriffen auf einmal nichts mehr wissen wollen. Die Energiewirtschaft ist so systemrelevant, dass sie nie wie der Markt für Brot oder Bananen funktionieren wird. Das ist die Realität./yyzz/DP/mis