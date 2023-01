COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Windkraft/Genehmigungen:

Der ernüchternde Windkraftausbau zeigt: Die Energiewende ist auf ein leistungsfähiges Straßennetz angewiesen, denn auch Windräder müssen auf die grüne Wiese kommen. Es brauche dringend einen "Ausbau der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Schwerlasttransportbedarfs", heißt es aus der Branche. Die Argumentation der Grünen, deren legitimes Ziel es ist, den Straßenverkehr zugunsten der Schiene zu reduzieren, bröckelt somit. Selbst die Güterverkehrschefin der Deutschen Bahn befürwortete einen schnelleren Straßenbau - die Güter für die Schiene müssten auch irgendwie in die Waggons kommen. Die SPD nähert sich der FDP inzwischen an. Denn eine schnellere Planung bedeutet nun mal nicht, dass mehr Straßen gebaut werden. Es dauert einfach nicht so lange./yyzz/DP/mis