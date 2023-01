Ministertreffen zu Ukraine-Militärhilfe in Estland

Die Ukraine wehrt sich seit fast elf Monaten gegen russische Angriffe und ist bei militärischer Ausrüstung weitgehend von westlicher Unterstützung abhängig. Am Freitag steht auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz ein Treffen auf dem Programm, bei dem es um weitere Rüstungslieferungen gehen wird - vor allem um Kampfpanzer.

TALLINN (dpa-AFX) - Vor neuen Gesprächen in Ramstein über westliche Militärhilfe für die Ukraine werden die Verteidigungsminister mehrerer europäischer Staaten in Estland zusammenkommen. Bei einem Treffen auf dem Militärstützpunkt Tapa wollen sie am Donnerstag ihre neuesten Hilfspakete für Kiew vorstellen. Neben Gastgeber Hanno Pevkur und dessen britischen Amtskollegen Ben Wallace, auf deren Initiative das Treffen stattfindet, haben die Verteidigungsminister von Polen, Lettland und Litauen ihre Teilnahme zugesagt. Daneben werden noch Vertreter anderer Staaten erwartet.

