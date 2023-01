Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

CHE: Fortsetzung der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (bis 20.01.)

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/22 10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 11/22 10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung 12:00 TUR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Baubeginne 12/22 14:30 USA: Baugenehmigungen 12/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 01/23 17:00 USA: EIA-Rohöllagerdate

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Zur Rose, Umsatz 2022 07:30 DEU: Suse, Q4-Zahlen 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Verbot der Doppelbestrafung bei Geldbußen gegen VW in Italien und Deutschland 12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Januar

TAGESVORSCHAU Termine am 19. Januar

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer