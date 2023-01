Alkaline Fuel Cell Power Corp. meldet Einführung des Prototypen von Jupiter 1.0, eines leistungsstarken Brennstoffzellensystems für Haushalte und kleinere Gebäude, sowie Neuigkeiten aus dem Unternehmen

TORONTO, Ontario, 19. Januar 2023 /IRW-Press/ Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB: ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) („PWWR“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech befasst, freut sich bekannt zu geben, dass die zu 100 % unternehmenseigene belgische Tochtergesellschaft des Unternehmens, Fuel Cell Power NV („FCP NV“), den Prototypen seiner Brennstoffzelle mit Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung („KWK“) unter dem Namen Jupiter 1.0 eingeführt hat.

„Alkaline Fuel Cell Power ist stolz darauf, den Prototypen seines Brennstoffzellensystems für Haushalte und kleinere Gebäude zu präsentieren: Jupiter 1.0“, erklärte Frank Carnevale, der Chief Executive Officer von PWWR. „Der Prototyp des Jupiter 1.0 wird im Pilotbetrieb durch ausgewählte strategische Partner eingesetzt, um die Vorteile der Belieferung von Haushalten und kleineren Gebäuden mit umweltfreundlichem Wasserstoff weltweit zu demonstrieren. Wir danken unseren Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre Anstrengungen beim termingerechten Erreichen dieses wichtigen Meilensteins.“

Abbildung 1- Das Entwicklungsteam von FCP NV mit dem fertiggestellten Prototypen für das Brennstoffzellensystem Jupiter 1.0

Jupiter 1.0

Der Planet Jupiter besteht zu ca. 90 % aus Wasserstoff. Gleichermaßen wandelt diese Brennstoffzelle von PWWR Wasserstoff mit einer Effizienz von ca. 90 % in Wärme und Strom um. Jupiter 1.0 ist darauf ausgelegt, in Spitzenbedarfszeiten Strom zu liefern, und dient als Reservelösung, wenn diese in Haushalten und kleineren Gebäuden benötigt wird.

Die Leistungsfähigkeit des Jupiter 1.0 wurde in der belgischen Anlage des Unternehmens mit dem Antrieb mehrerer Elektrogeräte und dem Erhitzen von Wasser erfolgreich nachgewiesen. Es wird erwartet, dass Jupiter 1.0 bei voller Auslastung in der ersten Betriebsstunde ca. 7 kW liefert und danach eine elektrische Leistung von 4 kW bereitstellt, was einer Wärmeleistung von ca. 3,2 kWh entspricht. Durch den Einsatz von internen Batterien kann der Jupiter 1.0 auch in der ersten Betriebsstunde eine höhere Spitzenleistung liefern. In den kommenden Monaten wird das System weiter optimiert, bevor die Einreichung für die CE-Zertifizierung (ein aufsichtsrechtlicher Standard, der überprüft, ob bestimmte Produkte für den Verkauf und Einsatz im Europäischen Wirtschaftsraum sicher sind) erfolgt und bevor die Pilotprojekte durchgeführt werden.