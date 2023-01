WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem an einer russischen Sojus-Kapsel ein Leck entdeckt worden war, hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa einen an der ISS angedockten "Crew Dragon" als vorübergehendes Notfall-Raumschiff ausgewählt. Das sei nach Gesprächen mit dessen Betreiber SpaceX, der privaten Raumfahrtfirma von Elon Musk, für den Fall eines unvorhergesehenen Notfalls entschieden worden, teilte die Nasa am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit.

Die Sitzauflage von Nasa-Astronaut Frank Rubio sei bereits in den "Crew Dragon" gebracht worden, teilte die Nasa daraufhin am Mittwoch per Mitteilung mit. In einem Notfall könne Rubio bei einer Evakuierung mit weiteren Besatzungsmitgliedern darin zur Erde zurückkehren. Für die beiden Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sieht der Notfallplan nach Angaben der Nasa vor, dass sie trotz Leck in der Sojus-Kapsel zur Erde zurückkehren würden - mit nur zwei Besatzungsmitgliedern seien sie in der Kapsel dann aber besser vor möglichem Hitzeaufbau geschützt.