BVTE In Deutschland wird immer weniger, nicht mehr geraucht / Daten des Statistischen Bundesamtes bestätigen Zweifel an Anstieg der Raucherquote

Berlin (ots) - In Deutschland wird immer seltener zur Zigarette gegriffen. Im

vierten Jahr in Folge wird 2022 der Absatz versteuerter Zigaretten zurückgehen

und erstmalig deutlich unter die Schwelle von 70 Mrd. Stück sinken. Die

offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes bestätigen erhebliche Zweifel

an Hinweisen der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA) , dass wieder

mehr Menschen in Deutschland Tabak konsumierten.



"In Deutschland wird immer weniger geraucht. Das ist ein Fakt, der nicht

bestritten werden kann", so Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des BVTE, "Wenn mehr

geraucht würde, müssten wir das in der Absatzstatistik sehen. Das Gegenteil ist

der Fall."