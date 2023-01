First Phosphate geht Partnerschaft mit der Pufahl Research Group der Queen‘s University ein, um die Erschließung des Konzessionsgebiets Lac à l‘Orignal als einzigartige Quelle für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie voranzubringen

Saguenay, Quebec, 21. September 2022 /IRW-Press/ - First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Forschungsinitiative in Partnerschaft mit der weltweit anerkannten Pufahl Research Group an der kanadischen Queen‘s University in die Wege geleitet hat. Zusammen werden die Parteien neue Daten über das wirtschaftliche Potenzial der Lagerstätte Lac à l‘Orignal als reichhaltige Quelle von sauberem Phosphat für die Lithium-Eisen-Phosphat („LFP“)-Batterieindustrie liefern.

„Fortschrittliche mineralogische Daten sind unerlässlich, um Entscheidungen über die Machbarkeit des Standorts und die kosteneffiziente Gewinnung von sauberem Phosphat unter Einhaltung strenger Umwelt-, Sozial- und Governance-(‚ESG‘) -Richtlinien mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck zu treffen“, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate Corp. „Diese Partnerschaft verschafft First Phosphate einen Wettbewerbsvorteil, indem sie die Grundlage für die Entwicklung eigener und fortschrittlicher Methoden der Phosphatproduktion für die LFP-Batterieindustrie legt. Letztendlich wollen wir unsere hochreinen Phosphatressourcen nutzen, um Quebec und Kanada dabei zu helfen, eine führende Rolle in der Elektrofahrzeugindustrie einzunehmen und unsere nationalen Klimaziele zu erreichen.“

Das Hauptziel der Partnerschaft ist die Ermittlung der detaillierten mineralogischen und geochemischen Eigenschaften der phosphathaltigen Erze und Abfallminerale bei Lac à l’Orignal - ein Schritt, der die geochemischen Analysen der Massenproben und metallurgischen Untersuchungen ergänzt, die von SGS Canada Inc. (Quebec / Lakefield) durchgeführt werden. Die Erfassung derartiger hochauflösender Daten mithilfe modernster Mikroskopieverfahren ist von entscheidender Bedeutung, um kleine Variationen in der Chemie der Minerale, die das Anorthosit-Wirtsgestein bilden, im Mikrometerbereich zu verstehen. Anorthosite sind eine seltene und wenig erforschte Quelle für hochreines Phosphat.

„Zusammen liefern diese Methoden nicht nur Details über die Phosphorkonzentration bei Lac à l‘Orignal, sondern auch darüber, wie die Spurenelemente trotz der bereits beneidenswerten Reinheit des in Anorthosit vorliegenden Phosphats in Erz und Taubgestein verteilt sind“, erklärt Professor Peir Pufahl, Co-Director der Queen‘s University Facility for Isotope Research. „Dieses genaue Bild ist mit einer Analyse des gesamten Gesteins allein nicht möglich und ist für das Verständnis wichtig, wie diese Elemente bei der Erzverarbeitung zu bearbeiten sind, damit der Abraum sicher gehandhabt werden kann und eine absolut saubere, ethisch vertretbare und sichere Versorgungsquelle gewährleistet ist.“