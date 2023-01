Adani setzt erstmals wasserstoffbetriebene Lastwagen ein

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) -



- Adani Enterprises ist das erste Unternehmen in Asien und eines der ersten

weltweit, das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge für den Bergbau

einsetzt

- Der erste Lastwagen soll 2023 in Indien eingesetzt werden

- Diese Ankündigung unterstützt die Vision von Gautam Adani, potentiell eine

Wasserstoffwirtschaft zu fördern, in der Indien einen Vorsprung hat



Adani Enterprises Limited (AEL), Teil des diversifizierten Adani-Portfolios, hat

heute mit Ashok Leyland (Indien) und Ballard Power (Kanada) eine Vereinbarung

über den Start eines Pilotprojekts zur Entwicklung eines wasserstoffbetriebenen

Brennstoffzellen-Elektrotransporters (FCET) für Logistik und Transport im

Bergbau unterzeichnet.





Diese Zusammenarbeit bedeutet den ersten geplanten wasserstoffbetriebenen Lkwfür den Bergbau in Asien. Das Demonstrationsprojekt wird von AEL geleitet, einemUnternehmen, das sich sowohl auf den Bergbau als auch auf die Entwicklung vonProjekten für umweltfreundlichen Wasserstoff konzentriert, um Wasserstoff zubeschaffen, zu transportieren und eine Infrastruktur zur Wasserstoffbetankungaufzubauen. Ballard, ein branchenführender Hersteller vonPEM-Brennstoffzellenmotoren, wird den FCmoveTM-Brennstoffzellenmotor für denWasserstoff-Lkw liefern, und Ashok Leyland, einer der größten Bushersteller derWelt, wird die Fahrzeugplattform und die technische Unterstützung bereitstellen.Der FCET soll 2023 in Indien eingeführt werden.Die Adani Group hat zuvor angekündigt, dass sie in den nächsten zehn Jahren mehrals 50 Milliarden USD in grünen Wasserstoff und damit verbundene Ökosystemeinvestieren wird, was einer Kapazität von bis zu 3 Millionen Tonnen grünemWasserstoff jährlich entspricht.Vinay Prakash, Direktor, Adani Enterprises Limited und CEO, Adani NaturalResources , sagte: "Dieses bahnbrechende und ehrgeizige Projekt mit grünemWasserstoff ist vielversprechend für die künftige Energieautarkie Indiens undsteht im Einklang mit der Vision von Gautam Adani, dem Vorsitzenden derAdani-Gruppe, den Einsatz der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellentechnologieim kommerziellen Verkehrssystem zu beschleunigen. Diese Erfahrung im Umgang mitWasserstoff als Treibstoff für kommerzielle Flotten bereitet nicht nur dieEinführung der Wasserstofftechnologie im Bergbau- und Logistiksektor des Landesvor, sondern wird auch anderen Unternehmen die Möglichkeit geben, sich fürlangfristige, nachhaltige Lösungen bei der Umstellung von Flotten in Häfen,Flughäfen und in ihren industriellen Betrieben zu entscheiden."