Der Aktienmarkt überzeuge in den letzten Wochen mit steigenden Kursen und brachte damit auch einige Investoren in Bedrängnis. Gab es doch kaum eine Chance auf einen tieferen Einstieg seit dem Jahresstart. Nur zwei kleine Minustage waren das Fazit und damit, wie schon gestern in der Chartanalyse zum Mittwoch den 17.01.2023 dargestellt, nur eine klare Richtung:

20230118 DAX Xetra Tageschart

Doch zunächst stellte sich am Mittwoch etwas Schwäche ein, die jedoch nicht mehr an die Tiefs der Tage zuvor lief. Damit war am Nachmittag eine Orientierung an der Oberseite wieder der Favorit der Marktteilnehmer. Beinahe hätte auch ein Aufschluss zu den Verlaufshochs vom Dienstag nach der EZB-Meldung gelingen können, doch die Wall Street drehte am Mittwoch scharf ab. So blieb es erst einmal bei dem Anlauf und einem fast unveränderten Schlusskurs:

20230119 DAX Xetra Wochenverlauf

Damit generierte der DAX zwar ganz knapp den dritten Minustag im Januar, aber so richtige Schwäche kam dennoch nicht auf. Den Verlauf siehst Du an folgenden Kursnotierungen der Börse Frankfurt hier noch einmal abschliessend:

2023-01-18 DAX Boerse Frankfurt

Die Wall Street gab wenig später deutlicher ab und schloss bei allen wichtigen Aktienindizes im Minus:

2023-01-19 Wall Street

Mein Trading zielte auf eine solche Bewegung ab. Zwei Screens mit Erläuterungen möchte ich Dir daher hier mit an die Hand geben:

Den Mitschnitt zeige ich Dir gern hier als Video:

Was kann man mit diesen Voraussetzungen für den DAX erwarten?

DAX-Ideen zum Donnerstag den 19.01.2023

Auch heute werde ich auf die Trendlinien achten und einen möglichen Trendbruch. Die gestrige Linie war noch intakt (Rückblick):

20230118 DAX Xetra Jahresverlauf

Nun ist sie aber gebrochen:

20230119 DAX Xetra Monatsverlauf

Nach dieser dargestellten Wall Street Schwäche sehen wir auch in der Vorbörse leichtere Kurse:

20230119 DAX Endloskontrakt

Dort achte ich nun auf der Unterseite, wie sich der DAX an der 15.080 verhalten sollte, wenn wir soweit fallen. Denn dort liegen die Tiefs vom Montag und Dienstag und damit auch die Wochentiefs:

20230119 DAX Vorboerse

Das neue GAP ist damit auf der Unterseite zu finden. Es wird spannend, ob wir hier "durchgereicht" werden oder erneute Stärke aufbauen können.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für das Trading am Donnerstag

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Eine Alcoa hatte nachbörslich Quartalszahlen gemeldet und auch der Yen ist sehr volatil.

Auch heute gibt es wieder Eckpunkte aus dem Wirtschaftskalender zu vermelden.

Wir starten mit der Leistungsbilanz 10.00 Uhr aus der EU und haben danach eine Rede der EZB.Präsidentin Christine Lagarde sowie die EZB Accounts auf der Agenda.

14.30 Uhr werden wie jede Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus Amerika vermeldet. Parallel der Philly Fed Herstellungsindex und die US-Baubeginne. Im weiteren Verlauf stehen noch die Rohöl-Lagerbestände auf der Agenda.

Alle Prognosen dazu sind in dieser Tabelle abgebildet:

2023-01-19 Termine

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

