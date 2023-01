DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Instone Real Estate auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Instone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 13 auf 11 Euro gesenkt. Analyst Thomas Rothäusler wird in seinem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick auf die europäische Immobilienbranche insgesamt etwas optimistischer. Deutsche Wohnimmobilienwerte sieht er aber immer noch skeptisch. Seine Favoriten sind Gecina, CA Immobilien, Klepierre und Instone. Bei letzteren hält er die Bewertung inzwischen für zu niedrig und sieht eine gute Nachfragesituation./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 05:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Instone Real Estate Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 9,00EUR gehandelt.