Konjunkturdaten

09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 12/22

10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Index 01/23

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 Uhr, USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 01/23

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 01/23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 25.01.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 10:00 DEU ifo - Geschäftsklimaindex 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 CAN BoC Zins Statement 16:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 17:00 CAN BoC Pressekonferenz



