Konjunkturdaten

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 01/23

10:00 Uhr, EU: EZB, Geldmenge M3 12/22

10:00 Uhr, Italien: Industrieumsatz 11/22

14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 12/22

16:00 Uhr, USA: Hausverkäufe 12/22

16:00 Uhr, USA: Universität of Michigan Stimmungsindex 01/23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 27.01.2023 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 00:30 JPN Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen



