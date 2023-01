An der Wall Street dreht die Stimmung. Die großen Indizes beendeten am Mittwoch ihren Rallyemodus. Anleger scheinen Gewinne mitzunehmen. Der S&P 500 fiel um 1,6 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Rückgang seit einem Monat. Der Nasdaq 100 beendete seine siebentägige Rallye und schloss den Handelstag mit einem Minus von 1,27 Prozent.

Am Mittwoch wurden einige Konjunkturberichte in den USA veröffentlicht. So fielen laut Bloomberg die Erzeugerpreise so stark wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Auch die Einzelhandelsumsätze gingen so stark zurück wie seit einem Jahr nicht mehr. Ein nachlassender Konsum und sinkende Unternehmensinvestitionen verstärkten die Sorge, dass sich die Wirtschaft einer Rezession nähern könnte.