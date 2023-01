Kommt jetzt die Crash-Welle bei Nasdaq und Co? Gestern haben wir einen game changer erlebt: die Märkte müssen sich vom Narrativ einer weichen Landung der US-Wirtschaft verabschieden und eine Rezession einpreisen - und gestern war Tag eins dieses Einpreisens. Daher dürften Nasdaq und Co übergeordnet weiter fallen und neue Tiefs ausbilden, die unter den Niveaus aus dem Herbst 2022 liegen. Im ganz kurzen Zeitfenster (heute vormittag) ist jedoch zunächst eine Erholung wahrscheinlich (weil kurzfristig überverkauft). Zu rechnen ist nun absehbar mit Dollar-Stärke und einem game changer in der Wahrnehmung der Märkte: schlechte Nachrichten werden wieder schlechte Nachrichten! Denn noch ist die Fed noch lange nicht bereit umzusteuern mit ihrer Geldpolitik..

