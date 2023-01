Immer mehr Fachkräfte kündigen in der Probezeit - 5 Tipps, wie Steuerkanzleien neue Mitarbeiter binden (FOTO)

Deggendorf (ots) - Steuerkanzleien müssen seit Monaten um jeden Bewerber

kämpfen. Umso ärgerlicher ist es, wenn der lang ersehnte neue Mitarbeiter schon

während der Probezeit die Kanzlei wieder verlässt. Das kommt in letzter Zeit

immer öfter vor, zeigt eine Studie der Königsteiner-Gruppe. Doch woran scheitert

die erfolgreiche Übernahme?



"Meiner Erfahrung nach liegt es vor allem daran, dass Versprechen nicht

eingehalten werden. Dabei genügen schon Kleinigkeiten, um die neuen Mitarbeiter

nicht sofort von der Kanzlei abzuschrecken", sagt Sandra Völzke LL.M.. Sie ist

Recruiting-Expertin für Steuerkanzleien und weiß, was sich neue Mitarbeiter

wirklich vom Arbeitgeber wünschen.





In einem Artikel gibt sie fünf Tipps, wie Steuerkanzleien die Probezeitüberstehen und wie sie ihre Mitarbeiter binden.1. OnboardingDer erste Arbeitstag in einer neuen Kanzlei sollte nicht mit einer kurzenEinweisung und Übergabe eines Handbuches beginnen - hier dürfen Unternehmen mehrAufwand betreiben. Ein neuer Mitstreiter sollte sich sofort wohl und willkommenfühlen. Das setzt einerseits voraus, dass alle organisatorischen Punkte bereitserledigt sind. Andererseits sollten sich Team und Chef ausreichend Zeit nehmen,um die schwierigen Anfänge zu erleichtern.Ein gemeinsames Frühstück, ein Willkommensgruß am Arbeitsplatz - diesenKleinigkeiten sollte mehr Beachtung geschenkt werden. Hier hilft einprofessioneller Onboarding-Prozess, der bereits mit der Unterzeichnung desArbeitsvertrages beginnt und erst ein halbes Jahr nach dem Arbeitsantritt endet - und dem neuen Mitarbeiter das Gefühl des lästigen Praktikanten nimmt.2. UnternehmenskulturAuch Kanzleien leben eine eigene Unternehmenskultur - ein neuer Mitarbeitersollte dazu passen. Neben der klaren Kommunikation dessen, welche Kultur imUnternehmen gelebt wird und worauf das Unternehmen Wert legt, könnenPersönlichkeitstests die Auswahl optimal unterstützen.3. WeiterentwicklungSteuerkanzleien sollten ihren Mitarbeiter die Möglichkeit zur Weiterentwicklungzeitlich und monetär eröffnen - einerseits fachlich, andererseits aber auch inanderen Fertigkeiten, wie beispielsweise Führungskompetenzen. MitZielvereinbarungen lassen sich nicht nur die Erfolge abrechnen, sondern auch dieMotivation und das Engagement steigern.4. WertschätzungWas bleibt im Gedächtnis - kritische Anmerkungen oder ein Lob? Die Kritik nagtweiter, wenn sie nicht ausgeglichen wird. Zum wertschätzenden Umgang gehörtselbstverständlich, dass Mitarbeiter ehrliche Feedbacks erhalten und fürbesondere Leistungen natürlich auch einen Dank. Diese Kleinigkeiten sindausschlaggebend für die zu erwartende Arbeitsleistung.5. VersprechenZusagen aus den Recruiting-Anzeigen oder dem Vorstellungsgespräch müssen dannauch eingehalten werden: Wurde beispielsweise Gleitzeit, Homeoffice oder dasDefinieren von Zielvereinbarungen als selbstverständlich präsentiert, sollte esdem neuen Mitarbeiter auch zugestanden werden. Bleibt es bei leeren Aussagen,kann dies den Wechsel einleiten.Werden neue Mitstreiter so in eine Steuerkanzlei aufgenommen, verbessert sichdas Arbeitsklima und die Gründe für einen Wechsel schwinden.