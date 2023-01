Hamburg (ots) -



- Ergebnis der Befragung im Auftrag von cadooz: HR-Mitarbeitende sehen in der

Maßnahme Wertschätzung für Mitarbeitende

- Firmen wünschen sich einfache, schnelle und digitale Auslobung

- Gutscheine als Alternative zur Bargeldauszahlung stehen hoch im Kurs bei

Arbeitgeber:innen



Um die Belastungen für die Verbraucher:innen abzumildern, hat die

Bundesregierung durch die Inflationsausgleichsprämie eine steuer- und

sozialabgabenfreie Möglichkeit geschaffen, dass Arbeitgeber:innen bis zu 3.000

Euro an ihre Mitarbeitenden auszahlen können. Laut einer aktuellen Umfrage durch

cadooz, dem Spezialisten für Incentive-Marketing aus Hamburg, planen mehr als

acht von zehn befragten Unternehmen von dieser Möglichkeit, die bis Ende 2024

gilt, auch Gebrauch zu machen. Der Wunsch der Unternehmen ist es dabei, die

Prämie möglichst einfach, schnell und digital auszugeben. Statt der Auszahlung

von Bargeld können sich mehr als die Hälfte der Unternehmen auch Gutscheine

vorstellen - ein Instrument, das oftmals emotionaler wahrgenommen wird von

Seiten der Mitarbeiter:innen. Auch für Unternehmen sind digitale Gutscheine aus

vielerlei Gründen mehr als eine Alternative zur Bargeldauszahlung.





Die Inflation erreichte 2022 neue Höchststände und auch für 2023 ist mitweiterhin hohen Verbraucherpreisen zu rechnen - maßgeblich getrieben durch dieEnergiekosten. Die Bundesregierung hat mit der Inflationsausgleichsprämie eineEntlastung geschaffen: Unternehmen können Mitarbeiter:innen zusätzlich zumGehalt bis zu 3.000 Euro steuer- und sozialabgabenfrei zukommen lassen. DerBetrag kann gestückelt werden und muss zudem auch nicht voll ausgeschöpftwerden. cadooz, das seit mehr als 20 Jahren innovative Incentive-Lösungen füralle Branchen und Unternehmensgrößen umsetzt, hat 300 Personal-Abteilungen inUnternehmen (Zeitraum: 18.11.-2.12.2022) befragt, wie sie dieInflationsausgleichsprämie umsetzen werden und wie Mitarbeiter:innen davon ambesten profitieren.Nur knapp fünf Prozent der Unternehmen wollen keinen Inflationsausgleich zahlen83,3 Prozent der befragten Unternehmen - und damit die überwältigende Mehrheit -planen, den Inflationsausgleich auszuzahlen; 34 Prozent streben dabei dieAuszahlung für 2023 an. Nur knapp fünf Prozent (4,7 Prozent) derUmfrageteilnehmer:innen ziehen den Inflationsausgleich für ihre Mitarbeitendenüberhaupt nicht in Betracht. Fast drei von vier Unternehmen (72,67 Prozent)sehen in der Maßnahme dagegen einen Ausdruck von Wertschätzung gegenüber der