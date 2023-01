Erwerbstätigkeit älterer Menschen in Deutschland und der EU binnen zehn Jahren deutlich gestiegen

WIESBADEN (ots) - * Anteil der erwerbstätigen 55- bis 64-Jährigen in Deutschland

um zehn Prozentpunkte auf 72 % im Jahr 2021 gestiegen; im EU-Schnitt auf 60 %



* Erwerbstätigkeit älterer Menschen nimmt mit steigendem Bildungsniveau zu





Seite 2 ► Seite 1 von 2

* Statistisches Bundesamt veröffentlicht neue Podcast-Folge"Arbeitskräftemangel: Welche Potenziale bietet eine alternde Gesellschaft?"Zur Bewältigung des Fachkräftemangels wird unter anderem über eine stärkereBeteiligung älterer Menschen am Erwerbsleben diskutiert. In Deutschland und derEuropäischen Union (EU) sind ältere Menschen bereits immer häufigererwerbstätig. So ist in Deutschland die Erwerbstätigenquote der 55- bis64-Jährigen binnen zehn Jahren deutlich gestiegen: von 62 % im Jahr 2012 aufknapp 72 % im Jahr 2021. Im selben Zeitraum gab es in der EU einen Anstieg derErwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen von 47 % auf 60 %, wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Mikrozensus und Daten dereuropäischen Arbeitskräfteerhebung sowie der EU-Statistikbehörde Eurostatmitteilt. Damit sind in Deutschland die 55- bis 64-Jährigen deutlich häufigererwerbstätig als im EU-Durchschnitt. Höhere Quoten wiesen nur dieskandinavischen EU-Staaten Schweden (77 %) und Dänemark (72 %) auf. "Eine höhereErwerbsbeteiligung älterer Menschen wird jedoch künftig kaum kompensierenkönnen, dass die jüngere Bevölkerung abnimmt und es dadurch deutlich wenigerErwerbspersonen in diesen Altersgruppen gibt", erklärt Frank Schüller,Arbeitsmarkt-Experte im Statistischen Bundesamt, mit Blick auf dieFachkräftedebatte.Auch jenseits der 64 Jahre hat sich der Anteil der Erwerbstätigen in kurzer Zeitdeutlich erhöht. 2012 arbeiteten in Deutschland noch 11 % der 65- bis69-Jährigen. Im Jahr 2021 lag der Anteil bei 17 % - und damit ebenfalls über demEU-Durchschnitt von 13 % (2012: 10 %). Ein Grund für den Anstieg in Deutschlandist die stufenweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. In einigenEU-Staaten Nordeuropas sind die Erwerbstätigenquoten der 65- bis 69-Jährigenhöher als in Deutschland, allen voran in Estland mit 32 % vor Lettland (29 %)und Schweden (28 %).Die Potenziale einer alternden Gesellschaft für den Arbeitsmarkt sowie derMangel an Fach- und Arbeitskräften sind auch Thema in der aktuellen Folge von"StatGespräch", dem Podcast des Statistischen Bundesamtes. Gäste sind Prof.Norbert Schneider, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demografie, undFrank Schüller, Leiter des Referats "Arbeitsmarkt" im Statistischen Bundesamt.