Accentro: Operation geglückt

Laut SMC-Research habe die Accentro Real Estate AG mit dem Abschluss der Vereinbarungen über die Laufzeitverlängerung der beiden großen Anleihen eine große Herausforderung erfolgreich bewältigt. Im Zuge dessen habe sich das Unternehmen zu einem weitreichenden Entschuldungsprogramm verpflichtet, in dessen Rahmen ein Teil des Immobilienportfolios bis Ende 2024 veräußert werden soll. Aufgrund dessen hat der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen grundlegend überarbeitet und den fairen Wert deutlich reduziert, bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung.

Gleichzeitig habe sich Accentro aber zu einem weitreichenden Entschuldungsprogramm verpflichtet, aus dem sich für die kommenden Jahre die Notwendigkeit der teilweisen Umkehr der Expansion der letzten Jahre ergebe. Diese betreffe zumindest vorübergehend auch das Kerngeschäft mit der Vermarktung von Wohnimmobilien, vor allem aber den seit 2020 forcierten Aufbau eines Bestandsportfolios, welches nun zum großen Teil wieder veräußert werden solle.

Aus diesen Plänen habe sich auch im Hinblick auf das von SMC-Research für die Wertermittlung herangezogene Schätzszenario ein grundlegender Änderungsbedarf ergeben. Darüber hinaus sei die operative Entwicklung im dritten und höchst wahrscheinlich auch im vierten Quartal 2022 deutlich hinter den Erwartungen geblieben, die die Analysten noch in dem letzten Update formuliert hatten. Vor diesem Hintergrund haben sie ihre Schätzungen für die nächsten Jahre deutlich überarbeitet und dabei die erwarteten Erträge spürbar abgesenkt. Zusammen mit der Erhöhung des Diskontierungszinssatzes, mit der die Analysten auf den fortgesetzten Anstieg der Marktzinsen reagiert haben, habe sich das in einer deutlichen Reduktion des von ihnen ermittelten fairen Wertes niedergeschlagen. Diesen sehen die Analysten nun bei 5,20 Euro (bisher: 9,70 Euro), was aber gegenüber dem aktuellen Kurs dennoch ein Verdopplungspotenzial verspreche.

Auf dieser Basis bestätigen die Analysten das „Buy“-Urteil für die Accentro-Aktie.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.01.2023 um 10:08 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.01.2023 um 9:00 Uhr fertiggestellt und am 19.01.2023 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-19-SMC-Update-Accentro_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Accentro Real Estate Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 2,46EUR gehandelt.