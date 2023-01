Nachdem die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) am 1.12.22 bei 180 Euro ein Hoch erreichen konnte, korrigierte der Aktienkurs bis zum 6.1.23 auf bis 155,25 Euro, um sich danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 165,70 Euro zu erholen.Da die Experten der UBS in einer Branchenstudie die Deutsche Börse favorisiert und mit einer Gewinnsteigerung von zehn Prozent pro Jahr rechnet, bekräftigten sie mit einem Kursziel von 200 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Mit Discount-Calls auf die Deutsche Börse-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann positive Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs nicht weiter zulegt. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.

Discount-Call mit Cap bei 150 Euro