USD/JPY: Was wurde aus einem möglichen Long-Trade?

von Sven Weisenhaus

Die Bank of Japan (BoJ), die japanische Zentralbank, hat am gestrigen Mittwoch einstimmig entschieden, auch zu Beginn des neuen Jahres noch an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festzuhalten. Sie koppelt sich damit weiterhin vom internationalen Trend zu höheren (Leit-)Zinsen ab. Konkret wollen die Hüter des Yen die kurzfristigen Zinsen bei -0,1 % belassen. Und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen soll weiterhin um 0 % herum schwanken, wobei es bei der Obergrenze von +0,5 % bleibt, auf welche die BoJ sie im Dezember angehoben hatte. Notenbank-Chef Haruhiko Kuroda betonte, eine Erweiterung des Bands um den Zielwert sei nicht nötig, da die noch frische Maßnahme erst wirken müsse.

Entscheidung trotz zunehmender Inflation

Dieser Beschluss kam für einige Marktteilnehmer überraschend, da die Kerninflation in Japan schon seit 8 Monaten in Folge das von der BoJ gesetzte Ziel von 2 % übersteigt. Und die Zentralbank hob ihre Prognose für die Kernrate im laufenden Fiskaljahr, das im März endet, sogar auf 3,0 % an, gegenüber 2,9 % im Oktober.