LePure Biotech schließt Serie-C-Finanzierung unter Mitwirkung von Novo Holdings, General Atlantic und Goldman Sachs Asset Management ab

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai LePure Biotech Co., Ltd. ("LePure") gab den

Abschluss seiner Serie-C-Finanzierung durch ein Konsortium weltbekannter

Investoren unter der Leitung von Novo Holdings, General Atlantic und Goldman

Sachs Asset Management bekannt, an dem sich auch bestehende Investoren wie

Highlight Capital, Bayland Capital und HM Capital beteiligten. LePure plant,

diese Finanzierung zu nutzen, um die Produktinnovation zu beschleunigen, die

Expansion in Übersee zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in

der globalen Industriekette zu verbessern.



LePure ist eine führende Bioprozessplattform in China, die umfassende

Produktlösungen für die Herstellung von makromolekularen Arzneimitteln anbietet.

Mit bedeutenden Fortschritten in der FuE der Grundstoffe, der Produktentwicklung

und dem Ausbau der Produktionskapazitäten ist LePure gut positioniert, um die

Wachstumschancen der Branche auf der Grundlage therapeutischer Innovationen zu

nutzen. LePure hat vor kurzem die Übernahme von QuaCell Biotechnology, einem

Unternehmen für Zellkulturmedien, abgeschlossen und damit die Produktpalette um

Verbrauchsmaterialien für die Bioprozesstechnik, Bioreaktoren, Filtrations- und

Reinigungslösungen sowie Zellkulturmedien erweitert.