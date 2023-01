Wo sind die Fachkräfte? A&M Unternehmerberatung verrät, wie Fachfirmen planbar neue Mitarbeiter erhalten (FOTO)

Hannover (ots) - Marvin Flenche und Alexander Thieme sind die Gründer und

Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH, mit der sie sich auf

Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert haben. Gemeinsam mit ihrem Team bringen

die beiden Onlinemarketing-Experten ihren Kunden durch qualifizierte Mitarbeiter

und kaufbereite Kundenanfragen Wachstum und Planbarkeit.



In Zeiten des Fachkräftemangels wird es für Fachfirmen immer schwieriger,

qualifizierte Mitarbeiter und neue Auszubildende zu finden. Denn die Lücke

zwischen dem Bedarf und dem Angebot an Arbeitskräften ist groß. Während sich die

Betriebe ihr Personal vor einigen Jahren noch aussuchen konnten, sind sie heute

froh, überhaupt noch geeignete Mitarbeiter zu finden. "Studien zufolge werden in

Zukunft allein in Deutschland mehrere Millionen Fachkräfte fehlen - Tendenz

steigend", wissen Marvin Flenche und Alexander Thieme, die Gründer und

Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH, die ihre Kunden unter anderem

bei der Mitarbeiterakquise unterstützt. "Deshalb müssen Fachfirmen jetzt neue

Wege gehen, um sich auch künftig geeignete Fachkräfte sichern zu können. Eine

perfekte Methode gibt es dabei nicht - doch mit einer durchdachten Strategie ist

es durchaus möglich, Fachkräfte und Auszubildende zu finden." An dieser Stelle

verraten die beiden Onlinemarketing-Experten, wie es Fachfirmen gelingt, planbar

neue Mitarbeiter zu gewinnen.