Anbieter des Immobilien-Teilverkaufs unterzeichnen Code of Conduct (FOTO)

München/Hamburg (ots) - Der Immobilien-Teilverkauf ist ein noch junges Modell

der Immobilienverrentung. Wie der Name schon sagt, wird bei einem Teilverkauf

nur ein Teil der Immobilie, maximal die Hälfte, zum aktuellen Marktwert

veräußert. Die Teilverkaufenden erhalten ein insolvenzfestes Nießbrauchrecht und

können dadurch ihre Immobilie weiterhin so nutzen wie zuvor. Im Gegenzug wird

ein monatliches Nutzungsentgelt fällig.



Für Interessenten ist die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen

Teilverkaufs-Angebote bislang schwierig. Zwar unterliegen die einzelnen

Bestandteile eines Teilverkauf-Vertrags, zum Beispiel der Immobillienverkauf und

das Nießbrauchrecht, den allgemeinen rechtlichen Vorschriften. Besondere

Vorgaben für die Gestaltung und Durchführung von

Immobilien-Teilverkauf-Verträgen gibt es jedoch nicht. "Mit dem nun lancierten

Code of Conduct möchten wir sicherstellen, dass unsere Kundinnen und Kunden bei

aller individuellen Ausgestaltung der Verträge einheitliche Standards der

unterzeichnenden Anbieter erwarten dürfen", erläutert Christian Kuppig,

Geschäftsführer der EV LiquidHome GmbH, den Schritt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Faire, verständliche und transparente RegelungenDie in der freiwilligen Selbstverpflichtung (https://www.coc-tv.de/)("Qualitätskodex") definierten Regelungen zielen in erster Linie aufTransparenz, Fairness und Verständlichkeit ab. "Uns geht es nicht nur darum,alle Kosten transparent offenzulegen, sondern um alles, was eine langjährigePartnerschaft ausmacht - also ein faires, vertrauensvolles Miteinander", soJulia Schabert, Gründerin und Geschäftsführerin der Heimkapital GmbH. Soverpflichten sich die unterzeichnenden Unternehmen beispielsweise dazu, sozialverträgliche Lösungen zu finden, sollte das Nutzungsentgelt über einen längerenZeitraum nicht bezahlt werden können.Wertsteigerung in beiderseitigem InteresseIm Laufe der Jahre können vielfältige Renovierungs-, Instandhaltungs- oder sogarSanierungsmaßnahmen an einer Immobilie notwendig werden. Auch hierzupositionieren sich die unterzeichnenden Teilverkauf-Anbieter klar: "EineWertsteigerung der Immobilie liegt in beiderseitigem Interesse. Daher beteiligensich alle Unterzeichnenden des Qualitätskodex an entsprechenden Maßnahmen",erklärt Thomas Weiss, Geschäftsführer der Volksbank Immobilien GmbH. "Dies kannin unterschiedlicher Form erfolgen, beispielsweise anhand eines vorab klardefinierten Maßnahmen-Katalogs, über ein fixes Modernisierungsbudget oder übereine Vereinbarung im Vorwege des Teilverkaufs."