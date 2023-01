St. Pölten (APA-ots) - "Ich bin sehr stolz, dass wir in Niederösterreich auf Unternehmen wie die HYPO NOE bauen können. Denn die Studie über den ökonomischen Fußabdruck der Bank zeigt eindrucksvoll, dass ein heimischer, regionaler Betrieb wie die HYPO NOE mit einem Umsatz von 182 Millionen Euro und über 600 Beschäftigten allein durch ihre Geschäftstätigkeit maßgeblich zum Wirtschaftskreislauf und damit zur Schaffung und Erhaltung von weiteren Firmen und Arbeitsplätzen in Niederösterreich beiträgt", erklärt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko als Vertreter des Eigentümers, dem Land Niederösterreich, im Rahmen der Präsentation der Studie zum ökonomischen Fußabdruck der HYPO NOE in der Zentrale der Bank in St. Pölten.

Die Geschäftstätigkeit der HYPO NOE sicherte 2021 nicht nur 630 Arbeitsplätze innerhalb der niederösterreichischen Landesbank, sondern pro Beschäftigten in der Bank auch einen Arbeitsplatz außerhalb der Bank: Das war nur eines der erstaunlichen Ergebnisse, das die Studie, durchgeführt von Economica im Auftrag der HYPO NOE, zum wirtschaftlichen Fußabdruck der HYPO NOE ergab. Mit insgesamt 1.234 Beschäftigungsverhältnissen über ihr gesamtes Vorleistungsnetz steht die HYPO NOE für rund 1,3-mal so viele Arbeitsplätze wie die Branche Forschung und Entwicklung in Niederösterreich. Auch für jeden Wertschöpfungseuro, den die niederösterreichische Landesbank im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit generiert, ergaben sich österreichweit zusätzliche 44 Cent an Wertschöpfung. Alleine in Niederösterreich brachte ein Euro Wertschöpfung der HYPO NOE weitere 35 Cent an Wertschöpfung für die Region.



"Die laufende Geschäftstätigkeit der HYPO NOE erbringt einen jährlichen fiskalischen Effekt von insgesamt 68,6 Millionen Euro aus Steuern und Abgaben. Mehr als drei Viertel davon erwachsen aus Zahlungen an inländischen Ertragssteuern und lohnabhängigen Steuern und Sozialversicherungsabgaben, die das Wertschöpfungsnetzwerk der HYPO NOE an die öffentliche Hand leistet. Für die Länder und Gemeinden ergeben sich daraus Einnahmen von 16,3 Millionen Euro. Über den Finanzausgleich fließt davon etwa ein Viertel nach Niederösterreich zurück", berichtet Univ.-Prof. Christian Helmenstein, Leiter von Economica und Studien-Coautor. Insgesamt werden durch die Geschäftstätigkeit der HYPO NOE 68,6 Millionen Euro an Steuerzahlungen ausgelöst - deutlich mehr als der Fiskus durch die KFZ-Steuer einnimmt. Außerdem zeigte sich, dass die HYPO NOE 48,7 Millionen Euro an Steuern, Sozialversicherungen und sonstigen Abgaben, wie der Bankensteuer, im Geschäftsjahr direkt an die öffentliche Hand abführte. "Neben den Steuern kommen den Niederösterreicher:innen auch die soliden Erträge der Bank zugute. Dadurch schüttet sie ihrem Eigentümer, dem Land Niederösterreich, eine beständige Dividende aus, wodurch das Land Niederösterreich viele regionale Projekte zum Wohle der Bevölkerung umsetzen kann", informiert Schleritzko.