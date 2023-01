Belgische Wirtschaftsmission besucht das West Japan Pharmaceutical Center von Nippon Express

TOKIO, 19. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Eine belgische Wirtschaftsmission besuchte am Freitag, den 9. Dezember, das West Japan Pharmaceutical Center von Nippon Express Co. (im Folgenden „Nippon Express"), einer Konzerngesellschaft der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., in Neyagawa, Präfektur Osaka.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202301051847-O1-1486Ita7