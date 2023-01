Capita verlängert vorzeitig strategische Partnerschaft mit der freenet AG

Berlin (ots) - Capita, führender Anbieter in den Bereichen Customer Care,

Consulting und digitale Services, und die freenet AG führen ihre auf Customer

Excellence und Digitalisierung ausgerichtete, strategische Partnerschaft im

Kundenservice fort. Der seit März 2017 bestehende Vertrag wurde vorzeitig um

weitere sieben Jahre verlängert und sieht eine Zusammenarbeit der

Experience-Division von Capita mit der freenet DLS GmbH (ehemals

mobilcom-debitel GmbH) vor. Die Übergabe des kompletten Inhouse-Kundenservice an

Capita hat zum Ziel, die bereits begonnene Digitalisierung zu maximieren und die

Qualitätswerte auch zukünftig signifikant zu verbessern.



Bei dem deutschlandweit einzigartigen Partnerschaftsmodell handelt es sich um

einen der bisher größten BPO-Verträge (Business Processing Outsourcing) in

Deutschland, sowohl gemessen am Wert als auch an der Anzahl der Kunden, die von

der Fortführung der Kooperation zwischen Capita und der freenet AG profitieren.

Das zugrunde liegende "Cost per Customer"-Modell zeichnet sich dadurch aus, dass

sich die Kosten nicht wie branchenweit üblich an Stückzahlen orientieren,

sondern die Vergütung auf Basis des Kundenbestands erfolgt. Dadurch haben beide

Partner ein großes Eigeninteresse an der Verbesserung der Kundenerlebnisse. Das

Preismodell erwies sich über die Jahre für beide Partner als sehr erfolgreich.