Studie zu aktuellem Umbruch der Mobilitätsbranche / Wachstumspotenzial bei Connected Car Services / Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge vor Plug-In Hybriden/ Eigenes Auto für Jüngere wieder wichtiger (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Gerlingen, Bergisch Gladbach (ots) - Das Center of Automotive Management (CAM)hat im Auftrag von BNP Paribas Cardif in Deutschland im Rahmen seiner Studie"Die Zukunft der Mobilität - Die Zukunftstrends in den BereichenElektromobilität, Connected Car und Mobilitätsdienstleistungen" zentrale Aspektedes aktuellen Umbruchs der Mobilitätsbranche untersucht. Analysiert werden dieInnovationsentwicklungen bei Elektromobilität, Connected Car undMobilitätsdienstleistungen sowie ein Szenario 2030 für diese Bereichegezeichnet. Dabei überraschen Wachstums-Dimensionen in einzelnen Bereichen sowieunerwartete Präferenzen bei den jüngeren Befragten. Die Studie knüpft an dieStudie "Finanzierung und Absicherung neuer Mobilitätskonzepte" aus 2018 an."Die Ausgaben für Connected Car Services werden signifikant steigen. Damitmachen sie zukünftig einen erheblichen Teil des monatlichen Mobilitäts-Budgetsder Konsument:innen aus. Für uns und unsere Partner im Automobilbereich sind dieErgebnisse der Studie eine Bestätigung unseres Kurses, Absicherungsservices fürdie Mobilitätsbedarfe einfach und individuell zur Verfügung zu stellen. Durchdie wachsende Zahl an digitalen Services in der Zukunft könnte die Hardware einStück in den Hintergrund treten. Entscheidend wird für die Konsument:innen sein,was das Auto hinsichtlich Software zu bieten hat", so Nicolas Pöltl, CEO BNPParibas Cardif in Deutschland zu den Ergebnissen der Studie."Viele Konsument:innen stehen der neuen Mobilität noch skeptisch gegenüber. Esgilt, Kundenerlebnisse rund um die neuen Zukunftsfelder zu schaffen, die dieAkzeptanz erhöhen. Gerade die junge Generation, die sich den neuen Technologienund der vernetzten Mobilität gegenüber schon viel offener zeigt, bietet sichdafür an", schlussfolgert Prof. Dr. Stefan Bratzel, Direktor Center ofAutomotive Management (CAM).CONNECTED CAR - SOFTWARE SCHLÄGT HARDWAREIn Sachen Innovationspotenzial und - aktivität der analysierten 28 globalenAutomobilhersteller (darunter Volkswagen AG, BMW Group, Mercedes Benz Group,Toyota, Tesla, Honda, Stellantis, Ford) spielt die Musik im Bereich ConnectedCar. Konkret generierten die 28 globalen Autohersteller im Zeitraum von2016-2021 fast 3.000 Innovationen in den drei Subbereichen "User Interface" (+67 Prozent), "Autonomes Fahren" (+ 6 Prozent) und "Connectivity" (+ 18 Prozent). Diese quantitativen Innovationstrends der Automobilhersteller spiegeln dieumbruchartigen Verschiebungen in den Zukunftsfeldern wider.Die zukünftige Frage wird sein: wie hält man es mit der bisher hochgeschätztenHardware? Die Studie belegt eine qualitative Verschiebung von einerHardware-Orientierung und damit dem Fokus der Kund:innen auf fest verbaute