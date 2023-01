DAX prallt an Trendkanalbegrenzung ab

Am Vortag hieß es im Insight: "Für den weiteren Kursverlauf im DAX kommt es weiterhin auch auf die Entwicklung im S&P 500 an. Der S&P 500 befindet sich weiterhin direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart und könnte hier wieder nachhaltig nach unten abprallen. Zudem befinden sich der 50er-EMA im Wochenchart und die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke als Widerstände direkt vor dem S&P 500. Ob trotzdem ein weiterer Hochlauf gelingt und damit auch der DAX weiteren Auftrieb erhält?"

Der DAX war deutlich überkauft und ist am heutigen Donnerstag bis in den Bereich von aktuell 15.000 Punkten zurückgekommen. Geht es weiter tiefer, wäre der 10er-EMA bei 14.900 Punkten der nächste Anlaufbereich. Darunter wäre ein Kursrückgang bis zum Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.700/14.750 Punkten und zum ehemaligen Widerstand bei 14.600 Punkten zu erwarten, der nun zur Unterstützung gedreht ist. Zu beachten ist zudem, dass auch der S&P 500 im Wochenchart an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart bei 4.000 Punkten nach unten abgeprallt ist und vor einem längeren Rücklauf stehen könnte.