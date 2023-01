Inakzeptable Ressourcenvergeudung durch Lebensmittel-Verschwendung / DBU Wertschätzen statt Wegwerfen - Grüne Woche startet

Osnabrück/Berlin (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) warnt vor

einer "inakzeptablen Ressourcenvergeudung durch Verschwendung und Verluste von

Lebensmitteln". Kurz vor dem Start der Agrarmesse " Internationale Grüne Woche

(https://www.gruenewoche.de/de/) " (IGW) morgen (Freitag) in Berlin sagte

DBU-Generalsekretär Alexander Bonde : "Allein in Deutschland landen jedes Jahr

rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Pro Kopf sind das fast 80

Kilogramm. Dieser unnötige Raubbau an Ressourcen wie Boden, Energie, Wasser und

Luft muss gestoppt werden."



Neue Themenwelt "grünerleben" auf der IGW